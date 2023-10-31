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وكيل «دفاع الشيوخ» يشيد بتنمية سيناء: البوابة الشرقية للأمن القومي المصري

كتب:

يسرا البسيوني
03:40 م | الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ

قال اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن ما أعلنه المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته العريش، يؤكد أن الدولة المصرية تسعى إلى تنفيذ تنمية حقيقية في شمال سيناء، باعتبارها البوابة الشرقية للأمن القومي المصري، وبما تمثله من جزء غالي من أرض الوطن. 

وأضاف أن حزب حماة الوطن يقف خلف قيادته السياسية لإحباط أي مخططات صهيونية، من أجل تهجير أهلنا في غزة أو تصفية القضية الفلسطينية، مشددا على أن أرض سيناء رويت بها دماء شهداء مصر الأبرار، ومستعدون لتقديم كل غال ونفيس حتى لا يقترب أحد من رمالها.

تنفيذ المشروعات التنموية

وأشاد بما أكده رئيس مجلس الوزراء بالاعتماد على أهالي سيناء في تنفيذ المشروعات التنموية، تحت رعاية الدولة المصرية، ما يسهم في التخطيط الجيد لكل المشروعات التي تنفذها الدولة المصرية بشبة جزيرة سيناء.

 

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