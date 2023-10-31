4 طرق للتبرع لسكان غزة عن طريق «حياة كريمة».. اعرفها

تواصل مؤسسة حياة كريمة تلقي التبرعات لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، من خلال عدد من الحسابات البنكية المختلفة، في إطار تجهيز شاحنات كبيرة ومختلفة تضم جميع ما يحتاجه أهالي القطاع، فى ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشون فيها منذ 24 يوما، فى ظل قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف القطاع وقطع جميع الوسائل والمرافقة الحياتية عن سكانه.

وخصصت مؤسسة حياة كريمة، منافذ تلقي التبرعات من جميع الراغبين والمقمين داخل مصر وخارجها من خلال حسابات بنكية مختلفة على بنوك التجاري الدولي- العربي الأفريقي الدولي- الأهلي- مصر، كالتالي:

- حساب البنك التجاري الدولي: 100058267915.

-حساب بنك مصر: 1160001000018501.

- حساب البنك الأهلي المصري: 1003171263956002025.

- حساب البنك العربي الأفريقي الدولي: 1104533910020205.

طرق التبرع من خلال الهلال الأحمر

- الاتصال بمندوب الهلال الأحمر، عبر رقم 15322.

- من خلال «فودافون كاش» أو عبر تطبيق «أنا فودافون» عبر كود 1669.

- من خلال أورنج عبر كود #7115#، خدمة أورنج كاش.

- إرسال رسالة نصية بكلمة «فلسطين» على رقم 9770.

- التبرع عبر فوري من خلال كود 99981.

- من خلال بنك القاهرة حساب رقم 8384/501/30.

- من خلال مندوب مؤسسة مرسال على رقم 19340.