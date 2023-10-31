مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة «أنت الحياة» في القليوبية

استكمالاً للدور الذي تقوم به مؤسسة "حياة كريمة" في تطوير و تنمية قرى الريف المصري لدعم الفئات الأولى بالرعاية , أطلقت مؤسسة "حياة كريمة" مبادرة "أنت الحياة" في محافظة القليوبية بقرية نوى مركز شبين القناطر, وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بتقديم الدعم والخدمات للأهالي، مثل وزارة الصحة والسكان ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة والمجلس القومي للمرأة والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وصندوق مكافحة الإدمان وغيرهم من المؤسسات المختصة، بما يعمل على الارتقاء بمستوى معيشة الفرد اليومية والخدمات المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجاً بقرى محافظات حياة كريمة.

مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة أنت الحياة في محافظة القليوبية

وتستكمل المبادرة على مدار الأيام القادمة تقديم الدعم وخدماتها وأنشطتها المتنوعة، من عقد أنشطة رياضية ومسابقات، بالإضافة إلى الأنشطة الثقافية والفنية والتوعوية لمختلف الفئات للنساء وكبار السن والأطفال.

وتضمنت أنشطة المبادرة الندوات التوعوية الإرشادية للسيدات في مجال التوعية الأسرية، بالإضافة إلى الدورات التدريبية لشباب الخريجين على المهارات الوظيفية، كذلك إصدار كروت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم.

كما تشمل الفعاليات تنظيم قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبي في مختلف التخصصات وصرف العلاج بالمجان على المرضى.

ولم تغفل المبادرة تقديم الأنشطة الخاصة بالطفل، وتوعية السيدات وورش حكي للأطفال ومعرض كتاب فقد تنوعت أنشطة المبادرة، كذلك تشمل إقامة مسرح العرائس للأطفال، تقديم أنشطة فنية، فضلًا عما تقدمه مبادرة "أتكلم هنسمعك" من الدعم النفسي، بالإضافة إلى قوافل غارمين وتوعية بالغرم.

جديراً بالذكر أنه ضمن مبادرة حياة كريمة قد أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة" أنت الحياة" في محطتها الأولى في محافظة الفيوم في أغسطس 2022، لتنطلق بعدها إلى العديد من المحافظات المختلفة، بينها البحيرة وسوهاج المنيا والغربية وبني سويف والجيزة. يأتي ذلك إيمانا من مؤسسة حياة كريمة بدورها في تنمية المجتمع بكافة طوائفه وأعماره وفئاته المختلفة، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية للوصول لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.