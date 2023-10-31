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مدبولي: مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية

كتب:

مريم جاد
04:09 م | الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ضرورة وقف الأزمة الإنسانية الحالية والخسائر البشرية في قطاع غزة، مشددًا على أنّ الحل الدائم للقضية الفلسطينية هو حل الدولتين.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي أمام معبر رفح تنقله قناة «إكسترا نيوز»، أنّ مصر تدعم حل الدولتين منذ اليوم الأول، وأنّ هذا الحل هو الحل العادل للقضية الفلسطينية، الذي سيضمن السلام والاستقرار في المنطقة.

وشدد رئيس الوزراء، على أنّ مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية، وأنّ هذا الحل هو الحل الشامل والعادل الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني.

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