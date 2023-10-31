الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالجيزة: تنمية سيناء أمن قومي لمصر

قالت الدكتورة عبير عصام رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات بالجيزة، رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن القيادة السياسية المصرية وضعت تنمية سيناء ضمن أولوياتها في تحقيق التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030 باعتبارها بعد قومي لمصر.

وأكدت أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وخلال 8 سنوات الماضية بذلت جهودا حثيثة لتمهيد الطريق نحو تنمية حقيقية لسيناء من خلال مشروعات الدولة القومية في البنية التحتية المختلفة.

أهمية الاستثمار في تنمية سيناء

وأشارت رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات بالجيزة، أن الاستثمار في تنمية سيناء يمثل أحد أهم جوانب المسؤولية المجتمعية للشركات والمؤسسات والكيانات الأهلية، مؤكدة أهمية تشجيع القطاع الخاص في توجيه جزء من استثماراته إلي تنمية سيناء بإقامة المشروعات التنموية وكذلك تنظيم الفاعليات الفنية والثقافية والرياضية والمؤتمرات الكبري.

وطالبت عبير عصام بإصدار حزمة من القوانين المحفزة لدخول القطاع الخاص في عملية الاستثمار لتنمية سيناء منها توضيح الجوانب الأمنية المتعلقة بتملك الأراضي للأجانب وضخ استثمارات مباشرةً خاصة في المشروعات ذات الأولوية في إحداث تنمية سريعة، وتبسيط الإجراءات والقوانين المحفزة لدخول الأجانب ورؤوس الأموال الوطنية في شراكة من خلال تعريف المستثمرين بكيفية الاستثمارات في سيناء حيث أنها لها طبيعة خاصة.

الاستثمار الزراعي في سيناء

ولفتت إلى أن من أهم المشروعات التي يمكن البدء بها لإحداث نقلة سريعة وتنمية حقيقية لسيناء تلك المتعلقة بالاستثمار الزراعي والتي يمكن الاعتماد عليها في إقامة مشروعات التصنيع الزراعي والحيواني.

وأضافت عبير عصام أن قطاع الزراعة يقوم عليه العديد من الصناعات خاصةً المتعلقة بالزراعة والمنتجات الغذائية وتصديرها وأيضا الصناعات المتعلقة بالثروة الحيوانية وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل وتحسين مستوى ومعيشة المواطن السيناوي

تشجيع القطاع الخاص

وأكدت أن تشجيع القطاع الخاص ورجال الأعمال للاستثمار في التعليم له دور كبير في تنمية سيناء خاصة أن الجامعات تحقق تنمية وانتعاشة سريعة وكبيرة للمحافظات الجديدة الحدودية سواء من خلال المواصلات والنقل والسكن والتجارة الداخلية كما حدث في مدينة السادس من أكتوبر بفضل الجامعات وهو ما يحفز الدول العربية في أن توفد أولادها للتعليم في الجامعات المصرية خاصةً في سيناء.

وأشارت إلى أن المؤسسات والكيانات الأهلية لابد أن يكون لها دور في تنمية سيناء ونشر الثقافة الرياضية والفنية والمجتمعية لتحقيق التكامل بين ثقافات السكان في سيناء والأقاليم المختلفة لجمهورية مصر العربية، لافتة إلى أن المجلس العربي لسيدات الأعمال وعمار العقارية شارك في رعاية سباق الهجن في العريش الذي أقيم تحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي أبريل الماضي وتضمن حفلا للفنان محمد منير والشيخ محمود التهامي والشاعر هشام الجخ.