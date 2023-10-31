استشاري تخطيط عمراني: الدولة لديها إرادة قوية لتنمية سيناء منذ 2014

قال الدكتور سيف الدين فرج، استشاري التخطيط العمراني، إن سيناء كانت منسية بعد 1973، وكان من المفترض حدوث طفرة تنموية منذ هذا التاريخ حتى عام 2014، كون الكثافات السكانية هي الأمر الوحيد الذي يمكنه حماية سيناء، مشيرا إلى أن القيادة السياسية بعد 2014، كان لديها إرداة لطرح استراتيجية للتنمية العمرانية في منطقة سيناء بالكامل.

السياحة تعد القاعدة الاقتصادية في جنوب سيناء

وأضاف «فرج»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن السياحة تعد القاعدة الاقتصادية في جنوب سيناء، فعلى سبيل المثال شرم الشيخ وشبه الجزيزة وغيرها من مناطق لها مقومات سياحية عالية، ولابد أن تكون على خارطة السائح الذي يأتي لتلك المنطقة، مشيرا إلى أنه بعد التطورات التي شهدتها سيناءأصبح السائح يأتي لقضاء عدة أيام بدلا من يوم واحد فقط كما يحدث في الماضي قبل 2014.

سيناء عانت من التهميش قبل تولي الرئيس السيسي

وتابع بأن قضاء السائح عدة أيام بالمحافظة يعني زيادة الموارد والدخل الاقتصادي، وهذا يشكل إضافة للاقتصاد القومي، لافتا إلى أن سيناء كانت تعاني من التهميش قبل تولي الرئيس السيسي للمسؤولية.