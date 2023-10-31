وكيل صحة الشرقية يتابع سير العمل في مستشفى الزقازيق  

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، جولة تفقدية لمستشفى الزقازيق العام، لمتابعة انتظام سير العمل، والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة من خلالها.

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى الزقازيق العام

تفقد وكيل وزارة الصحة، الأقسام المختلفة بالمستشفى، وتأكد من تواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية والمخزون الاستراتيجي منها بالمستشفى، وزار قسم العناية المركزة للطوارئ، وناظر الملفات الطبية للمرضى، وتأكد من تسجيل الإجراءات التمريضية والعلاجية كافة بها، واستكمال العروض والفحوصات الطبية اللازمة لهم، وتفقد عمل الأجهزة الطبية بكفاءة، وجودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

كما ناقش الدكتور هشام مسعود مع إدارة المستشفى في حضور مدير الإدارة الصحية بالزقازيق، آليات تطوير الخدمة الطبية بقسم العمليات الجراحية بالمستشفى، وعددا من مستشفيات الصحة مثل طب وجراحة العيون، ومستشفى السعديين المركزي وغيرها، موجهاً بتوفير منظار جراحي في خلال 24 ساعة بصورة مؤقتة، لإجراء كل العمليات التي تحتاج إلى المنظار الجراحي، مؤكداً أهمية توفير جميع الاحتياجات والمستلزمات الخاصة بإجراء العمليات ذات المستوى الثالث بصورة منتظمة، مثل جراحات القلب المفتوح، والأورام السرطانية، وجراحات العيون، وغيرها، مشيرًا إلى أهمية الانتهاء من أي قوائم انتظار خاصة بالعمليات الجراحية.

إزالة أي معوقات قد تؤثر على انتظام سير العمل

وناقش خطة العمل في مختلف الأقسام الطبية الأخرى، وتطوير أداء العمل بها، وإزالة أي معوقات قد تؤثر على انتظام سير العمل، ووضع الحلول المناسبة لها، للوصول إلى أفضل خدمة طبية ممكنة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.