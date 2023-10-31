«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 8525 شهيدا و21 ألف مصاب

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الجاري، إلى 8525 شهيدا، وأكثر من 21 ألفا و48 جريحا، حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق، أنّ وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، وهي أكبر جهة تقدم المساعدات الإنسانية في غزة، أعلنت نفاد احتياطياتها من الوقود، ما أجبرها على تقليص عملياتها بشكل كبير.

وأضافت الوزارة أنّ 84 شاحنة فقط دخلت إلى قطاع غزة عبر معبر رفح منذ 21 من الشهر الجاري، إذ تعمل منظمة الصحة العالمية، بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، لتسهيل إيصال الإمدادات الطبية إلى المستشفيات.

وأضافت الوزارة أنّ 34% من مستشفيات غزة لا تعمل، و65% من مراكز الرعاية الصحية الأولية مغلقة، فيما يعاني أكثر من 37 ألف شخص من بين النازحين أمراضا غير معدية، وبينهم 4600 امرأة حامل، و380 حالة ما بعد الولادة تتطلب رعاية طبية بين النازحين، و15% من النازحين يعانون إعاقات مختلفة، كما أنّ معظم مراكز الإيواء ليست مجهزة، وتفتقر إلى الفرشات والأسرة الطبية.

وفيما يتعلق بالاعتداء على الكادر الصحي، ارتقى 116 شهيدا من الكوادر الصحية، وجرح أكثر من 100 آخرين، فضلا عن تضرر 50 سيارة إسعاف، بينها 25 تعطلت عن العمل بشكل كامل.