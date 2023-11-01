أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 1-11- 2023 في الأسواق

سجلت أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء1-11-2023، نحو 2563 جنيهًا للطن بالنسبة للأسمنت الرمادي، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الأسمنت اليوم

ترصد «الوطن» أسعار الأسمنت اليوم 1-11-2023 في العديد من المصانع والأسواق، وتشهد الأسواق حالة من التذبذب هذه الأيام بحسب الخبير الاقتصادي أحمد أبو علي، الذي أرجع ذلك إلى زيادة الطلب على شراء الأسمنت خلال هذه الفترة.

وجاءت أسعار الأسمنت اليوم1-11-2023 على النحو التالي:

الأسمنت الرمادي 2563 جنيها.

أسمنت المعلم 2125 جنيها.

أسمنت السهم 2150 جنيها.

أسمنت الفهد 2100 جنيه.

أسمنت وادي النيل 1950 جنيها.

أسعار الأسمنت اليوم

أسمنت المسلح 2060 جنيها.

جنوب الوادي 2100 جنيه.

أسمنت المخصوص 2000 جنيه.

أسمنت السويس 2150 جنيها.

أسمنت السويدي 1910 جنيهات.

أسمنت العسكري 2000 جنيه.

أسمنت النصر 2020 جنيها.

أسمنت سيناء 42.5 بـ2050 جنيها.

أسمنت حلوان 2050 جنيها.

العسكري بني سويف 1950 جنيها.

أسمنت المنيا 1940 جنيها.

أسمنت المهندس 2090 جنيها.

أسمنت تايتان 1940 جنيها.

أسمنت المصري 2050 جنيها.

أسمنت الممتاز 2050 جنيها.

أسمنت التعمير 2050 جنيها.

أسمنت قنا 2050 جنيها.

أسمنت الماكس 2000 جنيها.

أسمنت النهضة 2050 جنيه.

أسمنت أسوان 2100 جنيها.

أسمنت الصعيد 2150 جنيها.

أسمنت أسيوط 2050 جنيها.

أسمنت المصريين 2150 جنيها.

أسمنت العامرية عادة 2050 جنيه.

أسمنت البرج2050 جنيها.

أسمنت السد العالي 2150 جنيها.