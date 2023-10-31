أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم الثلاثاء 31-10-2023

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 31-10-2023، حيث بلغت القيمة السوقية نحو 2512 جنيهًا للطن بالنسبة للأسمنت الرمادي.

أسعار الأسمنت اليوم

وترصد السطور التالية أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء31-10-2023 في العديد من المصانع والأسواق، كما يلي.

الأسمنت الرمادي 2512 جنيها.

أسمنت المعلم 2122 جنيها.

أسمنت السهم 2050 جنيها.

أسمنت الفهد 2100 جنيه.

أسمنت وادي النيل 1950 جنيها.

أسعار الأسمنت اليوم

أسمنت المسلح 2060 جنيها.

جنوب الوادي 2100 جنيه.

أسمنت المخصوص 2000 جنيه.

أسمنت السويس 2150 جنيها.

أسمنت السويدي 1910 جنيهات.

أسمنت العسكري 2000 جنيه.

أسمنت النصر 2020 جنيها.

أسمنت سيناء 42.5 بـ2050 جنيها.

أسمنت حلوان 2050 جنيها.

العسكري بني سويف 1950 جنيها.

أسمنت المنيا 1940 جنيها.

أسمنت المهندس 2090 جنيها.

أسمنت تايتان 1940 جنيها.

أسمنت المصري 2050 جنيها.

أسمنت الممتاز 2050 جنيها.

أسمنت التعمير 2050 جنيها.

أسمنت قنا 2050 جنيها.

أسمنت الماكس 1915 جنيها.

أسمنت النهضة 1900 جنيه.

أسمنت أسوان 1880 جنيها.

أسمنت الصعيد 1890 جنيها.

أسمنت أسيوط 1890 جنيها.

أسمنت المصريين 1860 جنيها.

أسمنت العامرية عادة 1900 جنيه.

أسمنت البرج 1890 جنيها.

أسمنت السد العالي 1860 جنيها.