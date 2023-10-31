رئيس الوزراء: كل إمكانيات مصر مسخرة للحفاظ على أمننا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه لا توجد دولة في العالم حدودها بالكامل حروب ونزاعات مثل مصر، وهذا ما أشرت له خلال تواجدي في أحد اللقاءات الدولية بحضور عدد من قادة العالم، والدولة لن تسمح مرة أخرى بهز استقرار مصر من أي طرف من الحدود، وكل إمكانيات الدولة مسخرة للحفاظ على أمننا.

إعادة ترتيب الشرق الأوسط

وأضاف «مدبولي» خلال كلمته في لقاء مع أهالي ومشايخ وعواقل سيناء، والمذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه لا توجد دولة تتعرض على خريطة العالم لهذا التحدي الموجودين فيه، وجميعنا يعرف أن كل ذلك في النهاية يستهدف وقوع مصر، وحلم إعادة ترتيب الشرق الأوسط الذي أجهضته القاهرة.

وواصل: «دور حضراتكم أن تكونوا مؤمنين بأن هذه هي رسالة البلد، وسياسة البلد، وأن الرئيس السيسي طوال الليل والنهار مع كل الجهات يعملون على هذا الموضوع، والتنمية ستكون هي الأساس الذي سيجلب الخير للجميع، وهذه المنطقة ستكون أفضل الأماكن على مستوى العالم في عملية التنمية، وهذا هو الهدف وبنشتغل على أرض الواقع».