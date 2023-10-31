بدء إعداد تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة ناصر ببني سويف

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الآليات والإجراءات المطلوبة لتحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة ناصر، والذي يشرف على تنفيذه الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، بالتنسيق بين المحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر.

منظومة متكاملة للتنمية العمرانية المستدامة للمدن

يأتي ذلك في إطار برنامج الحكومة للتنمية بهدف وضع منظومة متكاملة للتنمية العمرانية المستدامة للمدن والقرى المصرية، وضمن الخطة القومية لإعداد مخططات استراتيجية جديدة لكافة مدن محافظة بني سويف.

جلسات تشاورية لتحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة ناصر ببني سويف

ووجه محافظ بني سويف بأهمية مشاركة كافة شركاء التنمية في جلسات التشاور التي سيتم عقدها للاستماع إلى مقترحات تحديث المخطط الاستراتيجي للمدينة، فضلًا عن التمثيل الجيد للمشاركات المجتمعية في إعداد المخرج النهائي للمشروع، مؤكدًا على أهمية مراعاة الأسس والأطر العامة خلال مراحل التنفيذ، والتي من ضمنها الحفاظ على الأرض الزراعية، والاستفادة من فرص الاستثمار بالإقليم المحيط، مع المتابعة المستمرة لنسب الإنجاز من خلال المؤشرات والبرامج الزمنية لتنفيذ عملية التنمية للمدينة.

الحد من نمو مزيد من المناطق العشوائية

ويهدف المشروع إلى استحداث القاعدة الاقتصادية للمدينة وتوفير فرص جديدة للعمل بها، والمساهمة في الحد من نمو مزيد من المناطق العشوائية، بجانب تحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال توفير الخدمات والمرافق الأساسية والمسكن وفرص العمل لكافة فئات المجتمع وخاصة محدودي الدخل، وتعظيم الاستفادة من مقومات المدينة السياحية والعمرانية والبشرية في رفع المستوي الاقتصادي للسكان، وكذا موقعها المتميز على طريق «القاهرة - بني سويف» الزراعي، وقربها من المدينة العاصمة.