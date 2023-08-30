رئيس مدينة يناقش المخطط الاستراتيجي والتنمية الشاملة للواحة

أعلن رئيس مركز ومدينة سيوة محمد بكر يوسف، منذ قليل، عن تحديث دراسات المخطط الاستراتيجي لسيوة، في ظل المتغيرات والمستجدات للواحة، بهدف العمل على التنمية الشاملة لها طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية.

التخطيط العمراني في سيوة

والتقى رئيس مركز سيوة، اليوم الأربعاء، بمجلس مدينة سيوة بالدكتور هاني عياد استشاري الهيئة العامة للتخطيط العمراني بحضور المهندس أسامة زعيتر رئيس المركز الإقليمي لإقليم الإسكندرية بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندس عبدالفتاح صيام مدير الإدارة الهندسية، والمهندس عبدالله سلامة مدير إدارة سيوة الزراعية والمهندس عثمان محمد مدير فرع قطاع الكهرباء في سيوة، والمهندس أحمد مرجان ممثلي شركة المياه والصرف الصحي بسيوة وأبو بكر عبدالرحمن رئيس قرية بهي الدين، والمهندس جمال حمد مدير إدارة الإسكان بالمركز، وجرى مناقشة عرض المهندس أسامة زعيتر للمخطط الاستراتيجي العام للمدينة.

الرؤية التنموية لواحة سيوة

وأكد رئيس مدينة سيوة في بيان أن اللقاء استعرض المخطط العام الاستراتيجي لواحة سيوة بما يتناسب مع الرؤية التنموية للواحة، التي تتفق مع دور المدينة، وأهميتها بهدف تحقيق التنمية المستدامة، والاتفاق على استكمال أعمال المخطط تمهيداً استكمال الإجراءات والعرض على شركاء التنمية، والجهات المعنية وذلك قبل اعتماد المخطط رسمياً من السلطة المختصة والعمل به.

رؤيا مستقبلية للمناخ والطبيعة البيئية في سيوة

وأوضح رئيس مدينة سيوة أنه لابد وأن يراعي خلال وضع المخطط الاستراتيجي الجديد جميع المشروعات الاستثمارية والجاري إنشاؤها، والمشروعات المقبلة من خلال رؤيا شاملة، للحاضر والمستقبل، ومراعاة التغيرات المناخية والطبيعة البيئية لسيوة، والتركيبة السكانية مع وضع رؤيا مستقبلية لسيوة خلال الـ50 سنة القادمة.