8 معلومات عن برنامج تعزيز دور الشباب بجامعتي الأقصر وأسوان

شهدت جامعتا الأقصر وأسوان عددًا من الندوات التثقيفية بمناسبة الذكرى الخامسة لانتصارات أكتوبر المجيدة من قبل قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري.

تضمنت الندوتان العديد من الأنشطة الثقافية واللقاءات التوعوية، وتم عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على بطولات القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر.

ويأتي البرنامج في إطار الدعم والاهتمام من قبل قوات الدفاع الشعبي في تسليط الضوء على التحديات التي يواجهها الشباب ودور الدولة في مختلف المجالات حيث جرى تكريم عدد من أسر الشهداء وذوي الهمم خلال الندوتين، وتم تبادل الدروع، واختتمت الفعاليات بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

وترصد «الوطن»، 10 معلومات عن الندوات الثقافية برعاية قوات الدفاع الشعبي في جامعتي أسوان والأقصر بحضور عدد كبير من الطلاب.

1.شهدت جامعتي الأقصر ندوتين تثقيفيتين حيث حضر عدد كبير من الطلاب للاستفادة من البرنامج

2.جاء تنظيم الندوتين بمناسبة الذكرى الخامسة لانتصارات أكتوبر المجيدة.

3 تضمنت الندوتين أنشطة ثقافية ولقاءات توعوية، تم عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على بطولات القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر.

4 أكد قادة قوات الدفاع الشعبي ورئيسا الجامعتين على أهمية الندوتين في تسليط الضوء على التحديات التي يواجهها الشباب ودور الدولة في مختلف القطاعات.

5.تم تكريم عدد من أسر الشهداء وذوي الهمم خلال الندوتين، وتم تبادل الدروع خلال الفعاليات.

6 اختتمت الفعاليات بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربي، وتم تنظيم معرض لعرض منتجات وإبداعات الأفراد ذوي القدرات الخاصة بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

7.حضر المعرض قادة قوات الدفاع الشعبي ومحافظ الأقصر والمشرف العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

8.تم عرض معروضات وإبداعات فنية تم تحويلها بمهارة من قبل أفراد ذوي الاحتياجات الخاصة إلى أدوات تناسب الحياة العصرية بأفكار جديدة وعصرية.