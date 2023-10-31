أمطار رعدية تضرب 14 محافظة غدا.. وتحذير للمواطنين من ظاهرة جوية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا في عدة محافظات، موضحة وجود توقعات بسقوط أمطار بعدة مدن، مع استمرار تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية، والتي تتحول إلى ضباب، وسط تحذيرات للمواطنين والمسافرين بتوخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر لحجب الرؤية الأفقية.

أماكن سقوط الأمطار غدا الأربعاء

وجاءت أماكن سقوط الأمطار غدا الأربعاء في المحافظات «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الغربية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية، البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، بورسعيد، دمياط، الإسماعيلية»، وتكون متوسطة إلى رعدية بنسبة تتراوح بين 30% إلى 70%.

وتشهد محافظات القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية والغربية وشمال الصعيد تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق في الصباح الباكر، مع تكون الغيوم الجزئية على فترات متفاوتة على مدار اليوم.

سرعة الرياح في المحافظات غدا

وعن حركة الأمواج في البحر الأحمر والمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراح ارتفاعها من 1.5 متر إلى 2 متر وتكون شمالية غربية، وفيما يتعلق بسرعة الرياح تبلغ أقصى سرعة لها في محافظة القاهرة الكبرى إذ تسجل 28 كيلومترا في الساعة، وأقل سرعة لها في محافظات شمال الصعيد، حيث تسجل 24 كيلومترا في الساعة.