انقطاع المياه عن مدينة طور سيناء لتطهير الخزانات.. المواعيد والأماكن

أعلنت الوحدة المحلية لمركز مدينة طور سيناء عن قيام شركة المياه والصرف الصحي بغسيل وتطهير خزانات المياه الموجودة بمدينة طور سيناء، بالتعاون مع مديرية الصحة، حيث يتم غسيل وتطهير خزانات المياه ما ينتج عنه انقطاع المياه على فترات مختلفة.

مواعيد انقطاع المياه عن مناطق مدينة طور سيناء

وقال مبارك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، لـ«الوطن»، إنه سيتم غسيل وتطهير خزان البوسيتر وتقسم الأيام التي يتم فيها انقطاع المياه كما يلي:

- غسيل وتطهير يوم الخميس الموافق 2/11/2023، وبناء عليه سيتم قطع المياه عن أحياء المدينة بالكامل خلال الفترة المسائية.

- غسيل خزان محطة المياه الرئيسية يوم السبت الموافق 4/11/2023، وسيتم قطع المياه عن الأحياء التالية بالفترة المسائية «السلام، الأوقاف، النور، الجبيل، أرض جمعية المطار، الشاليهات، الزهراء، المنطقة الصناعية».

- غسيل خزان محطة المياه الرئيسية باكية 2 يوم الاثنين الموافق 6/11/2023، وسيتم تأخر ضخ المياه عن المدينة حتى الساعة 7 مساء، ما عدا أحياء الطور الجديدة.

- غسيل وتطهير خزانات توشكا يوم الأربعاء الموافق 8/11/2023، وسيتم تأخر ضخ المياه عن أحياء الطور الجديدة بالفترة المسائية حتى 7 مساء.

انتظام ضح مياه الشرب في طور سيناء

وأكد أنه سيتم ضخ المياه خلال ثلاثة أيام بالفترة الصباحية بصورة منتظمة لأحياء الطور الجديدة وتشمل «مبارك الجديدة، حي الروضة، حي المروة، حي الفيروز، تقسيم ابني بيتك، مساكن البنك، حي النصر، حي الشروق».