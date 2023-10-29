انقطاع المياه عن عدة قرى بمركز سمسطا في بني سويف غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف عن إجراء أعمال التطهير بالخزان الأرضي لمحطة مياه غرب اليوسفي «مازوره» وتوقفها بمركز سمسطا، ما يتسبب في انقطاع المياه عن عدة مناطق وقرى في مركز سمسطا.

مواعيد واماكن انقطاع المياه في بني سويف

وأشارت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي في بني سويف، خلال بيان، إلى أن أماكن انقطاع المياه هي قرى: 1، 2 والكمين الصحراوي، والإسعاف بمركز سمسطا، غدا الاثنين، من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 4 عصرًا، وذلك لوجود أعمال تطهير بالخزان الأرضي لمحطة مياه غرب اليوسفي «مازوره» وتوقفها بمركز سمسطا.

مياه بني سويف تعتذر للمواطنين

وأعربت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف، عن اعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، لأعمال التطهير اللازمة، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز وكل المنشآت الحيوية، تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

تدبير سيارات مياه نقية

وأشارت الشركة، إلى تدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضي على الخط الساخن 125، حال وجود شكوى في هذا الشأن.

إنتاج مياه شرب نقية مطابقة للمواصفات القياسية

واكدت شركة مياه الشرب، سعيها الدائم لتطهير وصيانة محطات المياه، من أجل إنتاج مياه شرب نقية مطابقة للمواصفات القياسية صالحة للشرب، من خلال رفع عينات بصورة دورية ومنتظمة، للتأكد من سلامة وجودة المياه المنتجة، والاهتمام بسلامة ومأمونية المياه.