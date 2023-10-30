انقطاع المياه عن عدة مناطق في طوخ بالقليوبية غدا.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، برئاسة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، انقطاع المياه غدا الثلاثاء 31 أكتوبر عن شارع جلال حجاج من أول دوار العرجان مرورا بشارع مدرسة التحرير حتى شارع أحمد عبد العزيز بالشوارع الجانبية، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة مساء، وذلك بسبب أعمال إحلال وتجديد شبكات المياه بمدينة طوخ.

موعد انقطاع المياه في طوخ

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية في بيان، أن انقطاع المياه بمدينة طوخ سيستمر لمدة 6 ساعات، تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة مساء، وذلك بسبب أعمال إحلال وتجديد شبكات المياه بمدينة طوخ.

أماكن انقطاع المياه في طوخ

وأوضح بيان شركة مياه القليوبية أن أماكن انقطاع المياه تشمل شارع جلال حجاج من أول دوار العرجان مرورا بشارع مدرسة التحرير حتى شارع أحمد عبد العزيز بالشوارع الجانبية.

سبب انقطاع المياه في طوخ

وأوضحت المحافظة أن انقطاع المياه بطوخ بسبب إحلال وتجديد الشبكات في المدينة مشيرة في بيان لها، أنه سيتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد الشبكات في المدينة، موضحة أنه تم التنسيق خلال فترة انقطاع المياه بطوخ لتوفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياة لحين الإنتهاء من الأعمال.

أوضح البيان أنه في حالة طلب الخزانات والسيارات خلال فترة انقطاع المياه بطوخ في القليوبية يرجى الاتصال بالخط الساخن «125» حيث من المقرر الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.