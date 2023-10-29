انقطاع المياه في طوخ 6 ساعات غدا لإحلال الشبكات.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية برئاسة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن انقطاع المياه غدا الاثنين عن شارع جلال حجاج من أول ميدان الحرازية حتى شارع أحمد عبد العزيز بالشوارع الجانبية بمدينة طوخ لتجديد الشبكات لمدة 6 ساعات.

موعد انقطاع المياة بطوخ في القليوبية

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية في بيان، أن انقطاع المياه بمدينة طوخ في محافظة القليوبية سيستمر لمدة 6 ساعات تيدأ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً وذلك بسبب أعمال إحلال وتجديد شبكات المياه بمدينة طوخ.

أماكن انقطاع المياه بطوخ في القليوبية

أوضح بيان شركة مياة القليوبية أن أماكن انقطاع المياه في القليوبية بمدينة طوخ والأماكن المتضررة شارع جلال حجاج من أول ميدان الحرازية حتى شارع أحمد عبد العزيز بالشوارع الجانبية بمدينة طوخ.

سبب انقطاع المياة بطوخ في القليوبية

وأوضحت المحافظة أن انقطاع المياه بطوخ في القليوبية بسبب إحلال وتجديد الشبكات في المدينة، مشيرة في بيان، إلى أنه سيتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد الشبكات في المدينة وأنه جرى التنسيق خلال فترة انقطاع المياه بطوخ في محافظة القليوبية لتوفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمصالح بتلك المنطقة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك فترة انقطاع المياه في مدينة طوخ بالقليوبية.

أوضح البيان أنه في حالة طلب الخزانات والسيارات خلال فترة انقطاع المياة بطوخ في القليوبية يرجى الاتصال بالخط الساخن «125» إذ من المقرر الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس آب على رقم 01206665125.

أضاف البيان أنه يمكن التواصل مع طوارئ مياه القليوبية للتنسيق خلال فترة انقطاع المياه بطوخ بالقليوبية عن طريق منظومة الشكاوى ومن خلال الخط الساخن 125 أو عبر الواتس أب على رقم 0120028880 أو تطبيق الهاتف المحمول 125 والصفحة الرسمية لشركة مياه القليوبية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إذ سيتم التعامل بأقصى سرعة ممكنة وتوجيه الاستغاثات للمختصين لحلها وتوضيح شتى الاستفسارات للعملاء خلال فترة انقطاع المياه بطوخ في محافظة القليوبية.