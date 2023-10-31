«تنفيذي المنيا» يناقش تخفيض أسعار السلع الغذائية وإزالة التعديات

ناقش اجتماع المجلس التنفيذي في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، عددا من الملفات الهامة بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، واللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، واللواء ياسر صلاح الدين مساعد مدير أمن المنيا، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء المراكز، ومديري المديريات الخدمية، وعدد من الجهات المعنية.

التصدي للتعديات على الأراضي

استهل المجلس أولى نقاشاته بملف التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة باعتباره أمن قومي، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف مخالفات البناء والحفاظ على الأراضي الزراعية المصدر الأساسي لإنتاج الغذاء، والتشديد على الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية وكل الجهات المعنية بالمتابعة اليومية وتكثيف الحملات لرصد حالات البناء المخالف والعشوائي، وتنفيذ قرارات الإزالة الفورية، ومحاسبة كل من يتقاعس عن أداء واجبه الوظيفي وذلك بمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مع التأكيد على رفع التقارير الفورية للواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لاتخاذ كافة الإجراءات الرادعة في حينها.

تطبيق مبادرة خفض الأسعار

كما تناول المجلس الجهود التي تقوم بها المحافظة في تطبيق مبادرة خفض الأسعار والإجراءات التي من شأنها أن يشعر بها المواطن، حيث استعرض المجلس خطة التوسع في عدد المنافذ الثابتة والمتحركة بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية المصرية والشركة المصرية لتجارة الجملة.

وبلغ إجمالي المنافذ على مستوى مراكز المحافظة حتى الآن 94 منفذاً، فضلاً عن التفتيش المستمر على كافة الأسواق والمحال التجارية للتصدي لأي محاولات احتكارية للسلع أو التلاعب بالأسعار، مع التأكيد على تكليفات المحافظ بزيادة عدد المنافذ سواء الثابتة أو المتحركة لتصل إلى كل القرى على مستوى المحافظة مع طرح كميات إضافية من السلع الأساسية بأسعار مناسبة دون مغالاة وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.