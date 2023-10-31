«السياحة»: متحف جابر أندرسون ينظم معرضين أثريين مؤقتين لمدة شهر

أعلنت وزارة السياحة والآثار، أنّ متحف جاير أندرسون ينظم معرضين أثريين مؤقتين لمدة شهر؛ لعرض مجموعة من مقتنياته الأثرية الفريدة التي ترجع إلى عصور تاريخية مختلفة.

المعرض الأول ..القاهرة الطولونية"

ومن جهتها أوضحت مرفت عزت مدير عام متحف جاير اندرسون، أن المعرض الأول يقام بقاعة روائع الكريتلي، بالتعاون مع الإدارة العامة للأرشفة بقطاع المتاحف، تحت عنوان "القاهرة الطولونية"، وذلك احتفالا باليوم العالمي للمدن والذي يوافق يوم 31 أكتوبر من كل عام.

وأشارت عزت،إلى أن المعرض يضم 25 قطعة ما بين قطع أرشيفية وأثرية تحكي قصص عن مدينة القاهرة على مر العصور، من بينهم مساقط للقاهرة الطولونية، وخريطة من ورق الكَلك للقاهرة الطولونية، والحُجج الأصلية لمنزلي آمنة بنت سالم ومنزل الكريتلية، ولوحات المستشرقين عن أماكن مختلفة بالقاهرة، ومجموعة من مفاتيح المنازل ودلاية مخصصة لمفاتيح المنازل، ومجموعة من الكتب عن القاهرة في فترات مختلفة.

25 قطعة أثرية تحكي قصة التراث السمعي البصري ببيت الكريتلية

وأشارت إلى أن المعرض الثاني يقام بالقاعة الزرقاء بعنوان "تراث الكريتلية السمعي البصري"، احتفالاً باليوم الدولي للتراث السمعي البصري ،موضحة أن المعرض يضم 25 قطعة أثرية تحكي قصة التراث السمعي البصري ببيت الكريتلية، من بينهم الجرامافون الخاص بجاير أندرسون، ومجموعة من الأسطوانات، ومجموعة من المخطوطات، والعدسة المكبرة الخاصة بجاير أندرسون، ومجموعة من الكتب التي ترجع إلى المكتبة الأثرية لجاير أندرسون.

جدير بالذكر أن متحف جاير أندرسون يُعد من أهم المعالم الأثرية الإسلامية في مصر، والتي تتميز بتصميمها المعماري الشرقي. كان المتحف في الأصل عبارة عن منزلين منفصلين تم بنائهما خلال العصر العثماني بجوار بعضهما البعض.