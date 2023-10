«السياحة» تحتفل بذكرى افتتاح 3 متاحف أثرية.. فعاليات فنية

قالت وزارة السياحة والآثار، إن قطاع المتاحف بالوزارة يحتفل اليوم بمرور الذكرى الـ 3 على افتتاح متاحف شرم الشيخ والمركبات الملكية بالقاهرة، وكفر الشيخ، لافتا إلى أن احتفالات الوزارة بتلك المناسبة سيشمل إقامة عددا من الفعاليات المرتبطة بعمل المتاحف .

وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أن المتاحف الـ 3 تم افتتاحها للزيارة أمام الجمهور سواء مصريين، أو عرب أو أجانب يوم 31 أكتوبر 2020.

متحف شرم الشيخ

ومن جهتها أوضحت المهندسة ميريام إدوراد المشرف العام على متحف شرم الشيخ أن الفعاليات تتضمن تنظيم «Webinar» عبر منصة Zoom اليوم عن علوم المتاحف والتسويق بعنوان (The Influence of Digital Marketing on Museum Visiting) بالتعاون مع اللجنة الوطنية المصرية للمجلس الدولي للمتاحف، بالإضافة إلى عرض موسيقى وبعض الفقرات الفنية يقدمه أصدقاء المتحف، يوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر 2023، كما سيتم عرض لمجموعة من الفيديوهات عن إعداد وتأسيس المتحف، بالإضافة إلى تكريم المشاركين في أنشطة المتحف الصيفية.

متحف المركبات الملكية

ومن جهته أكد أمين محمود الكحكي مدير عام متحف المركبات الملكية، أن المتحف سيقيم عددا من الفعاليات احتفالا بهذه المناسبة حيث تم تنظيم معرض مؤقت بعنوان «العملات في الأسرة العلوية»، يضم عدداً من العملات التي كان يتم تداولها في عصر الأسرة العلوية، بالإضافة إلى حفل فني بالتعاون مع فرقة النيل للموسيقى والغناء التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، فضلا عن ورشة عمل فنية مستوحاة من مقتنيات المتحف.

أما عن متحف كفرالشيخ فأشار الدكتور أسامة فريد مدير المتحف، أنه سيتم تنظيم عدداً من الفعاليات منها معرض مؤقت بعنوان «نظرة للخلود»، يتضمن مجموعة من الأقنعة الجنائزية التي تؤكد اهتمام المصري القديم بحياة الخلود في العالم الأخر ويستمر المعرض حتى 1 فبراير 2024.

وأضاف أنه سيتم تنظيم ملتقى علمي بقاعة المحاضرات بالمتحف يتضمن عدد من المحاضرات العلمية منها محاضرة، بعنوان «منحوتات وسياقات من الإقليمين السادس والسابع في مصر السفلي خلال العصرين البطلمي والروماني»، يلقيها دكتور صبحي عاشور أستاذ الآثار اليونانية الرومانية بجامعة حلوان وعضو اللجنة العليا لسيناريو العرض المتحفي، ومحاضرة بعنوان «المتاحف الإقليمية بين الواقع والمأمول»، يقدمها الدكتور محمد مصطفى البنا مدير عام إدارة التسجيل والتوثيق لمتاحف الوجه البحري ومدن القناة، ومحاضرة بعنوان «أحدث الاكتشافات الأثرية بكفر الشيخ»، يقدمها دكتور حسام غنيم مدير عام منطقة آثار كفر الشيخ.

قرات فنية بالتعاون مع مركز ثقافة أنور المعداوي

ولفت إلى أن المتحف سينظم فقرات فنية بالتعاون مع مركز ثقافة أنور المعداوي بكفر الشيخ، وينظم القسم التعليمي ورشة فنية للرسم والتلوين للأطفال، إلى جانب تقديم جولات إرشادية مجانية لزائري المتحف من المصريين.