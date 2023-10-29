مدير مستشفى القدس يطالب بتدخل المجتمع الدولي بعد تجدد قصف قوات الاحتلال

طالب بشار مراد مدير مستشفى القدس في غزة، بتدخل المجتمع الدولي بشكل فوري لوقف التهديدات التي يتلقاها المستشفى من قوات الاحتلال بالإخلاء، فضلا عن القصف المتكرر من صباح اليوم على بعد 50 مترا من مباني المستشفى مما أدى إلى تضرر أقسام المستشفى

مدير مستشفى القدس: لا يمكن إخلاء المستشفى

وقال مدير مستشفى القدس إنه لا يمكن إخلاء المستشفى؛ بسبب تدمير طريق النزوح، فضلا عن وجود أعداد كبيرة من المرضى منهم من في حالة خطيرة ويصعب نقلهم في ظل القصف المستمر من قوات الاحتلال، خاصة أن هناك 10 من المصابين على جهاز التنفس الصناعي، وفق مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc».

وأضاف أن القصف في محيط مستشفى القدس تسبب في تعرض مبنى المستشفى إلى تدمير جزئي، مطالبًا بضرورة حماية المستشفى من أي استهداف من قوات الاحتلال.

وأوضح مدير مستشفى القدس، أنهم تواصلوا مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية وذلك لعدم قصف المستشفى، أو محاولة إخلائه.

الشهداء في فلسطين

وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية أن خلال اليوم الـ23 من العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية فقد ارتقى نحو ارتفعت إلى 8069 شهداء، وأكثر من 20 ألف جريح، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» قبل قليل.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في تقريرها اليومي الصادر اليوم الأحد، أن 7955 شهيداً ارتقوا في قطاع غزة، و114 شهيداً في الضفة الغربية، فيما بلغ عدد المصابين في القطاع الفلسطيني أكثر من 20 ألف مواطن، ونحو 2000 جريح في مدن وبلدات الضفة الغربية.