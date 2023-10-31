لمدة 14 ساعة.. أماكن ومواعيد قطع المياه في بني سويف غدا الأربعاء

قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، قطع مياه الشرب عن قريتين بمركز إهناسيا غرب المحافظة، وذلك لإجراء أعمال التطهير والصيانة اللازمة بمحطة مياه إدراسيا، لمدة 14 ساعة.

أماكن قطع المياه في بني سويف

وأشارت الشركة في بيان لها اليوم، إلى أماكن قطع المياه، حيث من المقرر قطعها من الساعة الثامنة 8 صباح غد الأربعاء 1 نوفمبر 2023 حتى الساعة 10 العاشرة مساءًا من نفس اليوم، بقريتي الشروق والأنصار بمركز إهناسيا، للقيام بأعمال تطهير محطة مياه إدراسيا.

مياه بني سويف تعتذر عن فترات الانقطاع

وتقدمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، نظرا للقيام بأعمال الصيانة والتطهير اللازمة، لضمان انتظام تقديم الخدمة بهذا المرفق الحيوي بالكفاءة المطلوبة، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

توفير سيارات مياه نقية

وأشارت الشركة إلى قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضي على الخط الساخن 125 حال وجود شكوى في هذا الشأن.

وتجري شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، أعمال التطهير اللازمة، لضمان عمل المحطات بالشكل المطلوب وفي إطار رفع الخدمة بتلك المحطات.