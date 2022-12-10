انقطاع المياه عن 4 قرى في مركز ناصر ببني سويف غدا.. المواعيد والأماكن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، عن انقطاع المياه عن 3 قرى بشرق النيل في مركز ناصر، غدا الأحد، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثامنة صباح الاثنين، لمدة 24 ساعة، وذلك لوجود أعمال تطهير كامل بمحطتي مياه كفر الجزيرة وجزيرة أبو صالح بمركز ناصر.

أماكن انقطاع المياه ببني سويف

وأشارت شركة مياه الشرب ببني سويف إلى أن القرى المتأثرة بأعمال تطهير المحطات هي «جزيرة أبو صالح، علي حمودة، والغرقد بشرق النيل»، وضعفها عن قرية كفر الجزيرة بمركز ناصر.

وأهابت الشركة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، على أن يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب عند الحاجة إليها، مع تخصيص رقم ساخن للاستفسار والشكاوى، وهو 125 من أي تليفون أرضي أو موبايل.

حماية مأخذ محطات المياه

وفي السياق ذاته، أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف أن الشركة تولي اهتماما كبيرا بإنتاج مياه شرب نقية مطابقة للمواصفات القياسية صالحة للشرب، حيث تقوم برفع عينات بصورة دورية ومنتظمة للتأكد من سلامة وجودة المياه المنتجة، وكذلك أهتمام الشركة بسلامة ومأمونية المياه ومأمونية تداول الصرف الصحي لتوفير خدمة أفضل للمواطنين.