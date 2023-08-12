انقطاع المياه عن عدة مناطق ببني سويف لمدة 12 ساعة.. اعرف الأماكن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، إيقاف محطة مياه أشمنت عن العمل ابتداء من الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، ولمدة 12 ساعة، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية بالمحطة، وكذلك استكمال أعمال إصلاح خطة 800 مللي طرد المحطة.

قطع المياه 12 ساعة

وأشارت الشركة في بيان لها، إنه نتيجة لإيقاف المحطة ستضرر بعض المناطق بمركزي ناصر والواسطى من قطع المياه لمدة تقترب من 12 ساعة، على أن توفر الشركة سيارات مياه نقية عند الحاجة إليها.

مواعيد وأماكن انقطاع المياه في بني سويف

ومن المقرر انقطاع المياه عن مدينة ناصر بالكامل ومجلس قروي الميمون في مركز الواسطى بمحافظة بني سويف، وذلك من الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، حتى التاسعة صباح الأحد، لمدة 12 ساعة، لاستكمال أعمال إصلاح على خط 800 مللي GR خط طرد محطة مياه أشمنت بمركز ناصر، الأمر الذي يتطلب إيقاف المحطة.

وتقدمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، نظرا للقيام بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة لضمان انتظام تقديم الخدمة بهذا المرفق الحيوي بالكفاءة المطلوبة، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

توفير سيارات مياه نقية

وأشارت الشركة إلى قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضي على الخط الساخن 125 حال وجود شكوى في هذا الشأن.