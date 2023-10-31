حزب حماة الوطن: زيارة رئيس الوزراء لسيناء تأكيد لاستكمال مسيرة التنمية

أكد كريم مصيلحي، الأمين العام المساعد بأمانة المواطنة بحزب حماة الوطن، أن سيناء تشهد طفرة غير مسبوقة في مجالات المختلفة ومنها جوانب التعليم والخدمات الصحية، بالإضافة إلى المجتمعات العمرانية وتنفيذ عدد من المشروعات السياحية، مثمنا زيارة رئيس مجلس الوزراء لمقر الكتيبة 101 بالعريش ولقائه بشيوخ وعواقل سيناء.

حزب حماة الوطن

وقال مصيلحي، إن كلمة رئيس الوزراء والمؤتمر الصحفي أمام معبر رفح، حملت العديد من الرسائل التي تؤكد تمسك مصر بأرضها، والتأكيد على عدم المساس بأمن واستقرار شعبها، مشيرا إلى كلمة رئيس الوزراء أكدت على استكمال مسيرة التنمية في سيناء والاستفادة من كافة المقومات الطبيعية بها.

وأضاف مصيلحي، أن إعمار شبه جزيرة سيناء كان أحد التحديات التي واجهت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية، واليوم تؤكد الدولة نجاحها وقدرتها على تخطي الصعاب، وإطلاق المرحلة الثانية من تنمية سيناء، موضحا أن الدولة خاضت الدولة حربا ضد الإرهاب امتدت لسنوات حتى تتمكن من تحريرها كاملة من جماعات الإرهاب والتطرف وتطلق عهد جديد من التنمية والتطوير.

المشروعات التنموية

وأشار مصيلحي، إلى أن استكمال المشروعات التنموية هو رسالة قوية بقوة الدولة المصرية وتنفيذ مشروعات غير مسبوقة في مجالات المياه والصرف والرى والزراعة والتعليم وغيرها من المشروعات الخدمية باستثمارات أكثر من 600 مليار جنيه تتضمن 208 مشروعات في كافة القطاعات.