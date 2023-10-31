محافظ بني سويف يتابع الموقف التنفيذي لمشروع كوبري أشمنت الجديد

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في مشروع إنشاء كوبري أشمنت الجديد بمركز ناصر، ضمن برنامجه الميداني لمتابعة المشروعات الخدمية المنفذة على أرض المحافظة، للوقوف ميدانيا على الموقف التنفيذي والمعوقات التي قد تواجه سير العمل، وذلك لتوفير الحلول أو البدائل الممكنة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

تيسير الحركة المرورية في قرية أشمنت

وتابع محافظ بني سويف سير الأعمال بالكوبري، الذي يتم تنفيذه على ترعة الإبراهيمة، ضمن مشروعات حياة كريمة، ويستهدف تيسير الحركة المرورية لربط الجانب الشرقي بالجانب الغربي للقرية، حيث يبلغ طول الكوبري 19 مترًا وبعرض 12 مترا بجانب 2 مشاية بعرض متر واحد لكل مشاية ويتم تأسيسه على 40 خازوقاً وذلك وفق تقارير التربة، وبحمولة 70 طنًا، وتم تنفيذه شمال الكوبري القديم على بعد أمتار منه.

أهمية كوبري أشمنت على ترعة الإبراهيمية

و أكد المحافظ أهمية المتابعة المستمرة لسير العمل في مشروع إنشاء الكوبري، والذي يعد مطلبًا جماهيريًا لأهالي قرية أشمنت وتوابعها، نظراً لأهميته في تسهيل الحركة والانتقال بين غرب وشرق القرية، مشيراً إلى أهمية التنسيق والمتابعة بين كافة الجهات ذات الصلة، لضمان انتظام العمل وتيسير الحركة المرورية بمحيط الأعمال، خاصة وأن موقع إنشاء الكوبري على ترعة الإبراهيمية يتقاطع مع الطريق الزراعي «بني سويف- القاهرة».