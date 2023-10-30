محافظ بني سويف: تكثيف الحملات اليومية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على ضرورة استمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومواجهة البناء المخالف واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين سواء من المتعدين من المواطنين أو المقصرين من الأجهزة التنفيذية.

مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية

وأكد محافظ بني سويف عدم السماح بأي تقاعس أو تهاون في هذا الملف تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات من خلال استمرار حملات الإزالة مع التركيز على إزالة التعديات في المهد، موجهًا المختصين بحماية الأراضي ورؤساء الوحدات المحلية بإعداد تقرير يومي موثقًا بالصور لتلك الحملات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ بني سويف، اليوم، لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية لمواجهة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية بمراكز ومدن المحافظة، وذلك بحضور نائب المحافظ بلال حبش، واللواء حازم عزت السكرتير العام، والمهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة، وأحمد إبراهيم مدير عام أملاك الدولة، ورؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن.

موقف تنفيذ التعديات الصادر بشأنها قرارات إزالة

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف الحالي والجهود المبذولة في ملف مواجهة وإزالة التعديات، وذلك على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وموقف تنفيذ التعديات الصادر بشأنها قرارات إزالة والتعديات في المهد والإجراءات التي يتم اتخاذها بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية في هذا الجانب.