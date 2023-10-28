محافظ بني سويف يناقش تقريرا حول منظومة العمل في المراكز التكنولوجية

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية المتابعة المستمرة لمنظومة العمل بالمراكز التكنولوجية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وسرعة العمل على تذليل أي معوقات قد تواجه المنظومة أولا بأول لسرعة تلافيها وتوفير الحلول والبدائل المناسبة بما يعود بالنفع على المواطنين.

محافظ بني سويف يناقش تقرير لجان المتابعة

جاء ذلك خلال مناقشة محافظ بني سويف التقرير الربع سنوي للجنة متابعة المراكز التكنولوجية، والذي أعدته داليا فيض الله المشرف العام على المراكز التكنولوجية، والمتضمن نتائج المتابعة الميدانية لأداء المراكز التكنولوجية وتفعيل دورها الحيوي في تقديم الخدمات للمواطنين ،وذلك على مدار أشهر يوليو، وأغسطس، وسبتمبر من العام الجاري 2023.

متابعة 8 مراكز تكنولوجية

تضمن التقرير الأشارة إلى أنه بالمرور الفعلي على المراكز التكنولوجية والبالغ عددها 8 مراكز على مستوى محافظة بني سويف، تم رصد عدة ملاحظات إدارية وفنية بها، وكذا بالإدارات الخلفية التي تتبعها، والتي وجه المحافظ بسرعة تلافيها، وصولًا للآداء المتميز واللائق الذي من أجله تم إنشاء تلك المراكز.

كما كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة تنفيذ التوصيات التي تضمنها التقرير لتلافي عدد من السلبيات التي رصدتها اللجنة والتي تؤثر بالسلب على مستوى الخدمات المقدمة، مشددًا على المتابعة المستمرة واليومية لمستوى تقديم الخدمات وتذليل أية عوائق أمام المواطنين للحصول على الخدمات في سلاسة ويسر في إطار تطبيق القانون.