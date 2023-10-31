ضبط 84 مخالفة متنوعة في حملة تموينية على الأسواق والمخابز بالدقهلية

أعلن السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، ضبط 84 مخالفة متنوعة وإنذارا في مجال المخابز والأسواق، وجرى تحرير عدد من المحاضر بتلك المخالفات، وإحالتها للجهات المختصة.

حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز

وأشار في بيان له، إلى أن الحملات جاءت بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية بتكثيف الحملات التموينية بالأسواق والمخابز.

ضبط مخالفات تموينية في الحملة

وجرى تكليف حملات المديرية بالاشتراك مع مديري الإدارات، بالمرور على الأسواق والمخابز بكل من بندر ميت غمر والمنزلة وطلخا والجمالية وبني عبيد وبلقاس ودكرنس، وجرى تحرير 47 مخالفة وإنذارا كالآتي:

- 18 محضر نقص وزن.

- 9 محاضر عدم مطابقة للمواصفات.

- 6 محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية.

- 3 محاضر عدم نظافة أدوات العجين.

- محضر تجميع دقيق بقيمة (8 شيكارة).

- 7 محاضر تصرف في دقيق بقيمة (102 شيكارة).

- محضر إثبات مبيعات وهمية.

- 2 محضر توقف عن الإنتاج.

- 19 محضر عدم إعلان عن الأسعار.

- 2 محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص.

- محضر غش تجاري.

- 8 محاضر عدم وجود شهادة صحية.

- محضر عدم وجود سجل صناعي.

- عدد 2 محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية ( تاجر تمويني).

- محضر تصرف في سلع تموينية بقيمة 45005 جنيهات (تاجر تمويني).

- محضر تجميع سلع مدعمة.

- محضر استخدام أسطوانة غاز منزلي في غير غرضها.

- محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي (سجائر).