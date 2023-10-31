«الموسيقيين» تمنع التعامل مع عازف الأورج محمد عبد السلام

أعلنت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، منع التعامل مع عازف الأورج محمد عبد السلام، وذلك لعدم حضوره أمام النقابة العامة لمناقشته في الشكاوى المقدمة ضده.

«الموسيقيين» تطالب بعدم التعاقد مع عبدالسلام

وطلبت النقابة من كافة المنشآت عدم التعاقد معه في أي فقرات غنائية؛ وذلك لمخالفته قرار إيقافه عن العمل الصادر من النقابة.

وقالت النقابة إنه في حالة مخالفة ذلك سيتم التعامل مع المخالفين بكل حزم سواء بالشطب أو إلغاء التصريح السنوي.

نص بيان نقابة الموسيقيين

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا جاء فيه: «بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من الشئون القانونية بشأن السيد محمد عبد السلام معوض أحمد (عازف أورج)، حاصل على تصريح سنوي ونظرًا لعدم التزام المذكور بالحضور أمام النقابة العامة لمناقشته في الشكاوى المقدمة ضده».

وتابع البيان: «لذلك قررت نقابة المهن الموسيقية طبقا للقانون رقم 35 لسنة 1978 وتعديلاته واللائحة الداخلية، وقف المذكور عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق في الشكاوى المقدمة ضده».