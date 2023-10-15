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«السينمائيين» و«الموسيقيين» تنضمان لـ«الممثلين» في الوقفة التضامنية لأهالي غزة

كتب:

أحمد حسين صوان
06:05 م | الأحد 15 أكتوبر 2023
أشرف زكي

أشرف زكي

استنكر الاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، العدوان الآثم ضد شعب فلسطين، وذلك بعدما تفاقمت الأحداث هناك، على مدار الأيام القليلة الماضية، وسقوط أكثر من ألفي شهيد.

ودعا الاتحاد العام، لوقفة تضامنية مع أهالي غزة، يوم الثلاثاء المقبل، الساعة الثامنة مساءً، بنادي نقابة المهن التمثيلية، شارع البحر الأعظم.

وكانت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، قد أعلنت تأجيل فعاليات الدورة الـ32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والذي كان من المقرر أن تنطلق فعالياته في 24 أكتوبر الجاري في القاهرة والمحافظات.

وأوضحت أنه يجرى تحديد موعد انطلاق المهرجان لاحقا، وفقا لبيان صحفي صادر عن الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة.

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.