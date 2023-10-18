نقابة الموسيقيين: إيقاف الحفلات الغنائية حدادا على شهداء فلسطين اليوم

قرر الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، وقف جميع الحفلات الغنائية والموسيقية، اليوم، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.

وقال مجلس نقابة المهن الموسيقية، بيانًا اليوم، «باسم جموع الموسيقيين والمبدعين في مصر، نعلن التضامن الكامل مع الأشقاء فى غزة، ونُدد بالمجازر التي يتعرض لها الأبرياء والأطفال على أيدى جيش الاحتلال».

وأكد البيان «وقوف جميع الموسيقيين وبقوة خلف الإدارة المصرية، والرئيس عبد الفتاح السيسي، وقراراته الحكيمة، في مواجهة الأزمة».