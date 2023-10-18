رسميا.. إعلان نتيجة مسابقة معلمين متميزين في الدقهلية

كشف ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعلم بالدقهلية، عن نتيجة مسابقة معلمين متميزين بمحافظة الدقهلية، التي فاز من خلالها عدد من المعلمين، سواء في مجال تطوير العملية العلمية أو في مجال المسابقة الفنية والتقنية وغيرها.

مسابقة معلمين متميزين بالدقهلية

وأوضح «شعبان» في بيان له أن المسابقة التي أقيمت جاءت تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وإشراف إدارة التواصل والدعم للمعلمين، وجرى تقييم كل الأعمال الواردة من المعلمين من قبل لجنة متخصصة ومدير إدارة التواصل ودعم المعلمين داليا شعبان.

فوز11 معلم بمسابقة معلمين متميزين

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية أسماء المعلمين الفائزين بمسابقة معلمين متميزين:

في مجال تطوير العملية التعليمية :

فازت روحية إبراهيم السيد معلم خبير بإدارة دكرنس.

وفى المسابقة الأدبية: فاز كل من ياسر رفعت عبد البديع كبير معلمين بإدارة ميت غمر، وجورجي أمين جرجس معلم خبير بإدارة بلقاس، ورضا أحمد السيد الأشرم، معلم خبير بإدارة أجا، وأسامة عبد القادر أحمد معلم خبير بديوان المديرية، ومحمد إبراهيم محمد معلم، أول بإدارة غرب المنصورة التعليمية.

وفى المسابقة الفنية منير محمد الششتاوي معلم خبير بإدارة غرب المنصورة التعليمية، وغادة السيد الشرقاوي معلم خبير بإدارة طلخا، وأمورة العاصي معلم خبير بالمطرية.

وفى المسابقة التقنية إيمان سامى السيد معلم خبير بإدارة شرق المنصورة، وهاني السعيد السعيد معلم خبير بإدارة السنبلاوين.