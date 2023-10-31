حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي: سيناء مسؤولية كل مصري يحب وطنه

نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مجموعة صور لكل فئات المجتمع المصري من شباب، وقوى سياسية ومدنية، ومواطنين، وأهالي سيناء، لدعم القيادة السياسية فيما يتعلق بأمن سيناء.

وقالت الحملة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»: «على حب أرض الفيروز الطاهرة تجمعت كل فئات المجتمع المصري من شباب، قوى سياسية ومدنية، مواطنين، أهالي سيناء لدعم القيادة السياسية والرئيس فيما يتعلق بأمن سيناء وأنها جزء لا يتجزأ من مصر».

وأضافت: «إن قضية سيناء ليست مسؤولية فقط لشبابنا الطموح، والقوى للسياسية والمدنية المتحمسة، بل هي مسؤولية كل مواطن مصري يحب هذا الوطن ويرغب في رؤيته قوياً ومتحداً».

وتابعت: «إننا نثق في قدرتنا كمجتمع على تحقيق التغيير الإيجابي والبناء».