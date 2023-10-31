دعاء زهران: تنمية سيناء من أولويات الحكومة لتعزيز الأمن القومي

أكدت الدكتورة دعاء زهران رئيس مجلس أمناء مؤسسة «هي تستطيع» للتنمية، أن خطة تنمية وتعمير سيناء التي وضعتها القيادة السياسية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعزز الأمن القومي المصري.

تحسين جودة الحياة للمواطنين فى سيناء

أضافت «زهران»، في بيان، أن جهود تنمية سيناء تعد من بين أولويات الحكومة المصرية، التي تسعى جاهدة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين في هذه المنطقة الحيوية، لافتة إلى أن سيناء عانت من التجاهل والتهميش خلال العقود الماضية.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية قيادة وحكومة وشعبا تدرك أهمية هذه البقعة الغالية من أرضنا بالنسبة للأمن القومي، لذلك جرى التأكيد للعالم بأكمله أن أرض سيناء ستكون دائما للمصريين فقط، ومصر لن تسمح بأن تكون وطننا لأحد غير المصريين.

أوضحت الدكتورة دعاء زهران، أن زيارة رئيس مجلس الوزراء، اليوم، وتفقده المشروعات القومية التي أنجزتها الحكومة على أرض سيناء، تؤكد للجميع أن مصر تسير في طريق البناء، وتؤكد أيضا عزمها على تنمية ونهضة هذه الأرض الغالية في جميع المجالات.