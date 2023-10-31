الصور الأولى للناجين من قصف مخيم جباليا.. ذعر على وجوه النساء والأطفال

في طرقات المستشفى الإندونيسي بمخيم جباليا افترشت النساء والأطفال الناجين الأرض، وعلى وجوههم علامات الخوف والرعب، بعد أن ضرب طيران الاحتلال الإسرائيلي المخيم الملكوم بغارة أسفرت عن مقتل قرابة الـ100 شهيد بحسب موقع «سكاي نيوز»، ووثق الصور الصحفي الفلسطيني هاني الشاعر.

الصور الأولى للناجين من قصف مخيم جباليا

قصف عنيف أسفر عن استشهاد قرابة الـ100 شهيد في مخيم جباليا للاجئين، نجى منه مئات الجرحى من النساء والأطفال الذين ظهروا في الصور الأولى للقصف، التي وثقتها عدسة الصحفي الفلسطيني هاني الشاعر، ظهر على ملامح الصغار الخوف والذعر بسبب أصوات القنابل، والجرحى يصرخون من الألم في أركان المستشفى مع محاولة الطواقم الطبية بذل جهود واسعة لإنقاذ جميع الأرواح.

أما النساء فقد افترشن الأرض بجانب صغارهن بقلة حيلة، بعدما دُمرت بيوتهن التي تؤويهن، وتلك العمليات العسكرية اللإنسانية من قبل جيش الاحتلال، جعلت نهار أهل غزة كليلهم.

وخلال ذلك الضرب الأعمى لجيش الاحتلال على المخيم هناك عشرات الأسر تحت الأنقاض.

قصف عنيف على مخيم جباليا

وبحسب التلفزيون الفلسطيني تسبب قصف عنيف على مخيم جباليا للاجئين في مقتل أكثر من 100 شخص وأكثر من 150 جريحًا، كما أن العشرات ما يزالون تحت الأنقاض، ومن المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا خلال الساعات القليلة المقبلة، ويقع مخيم جباليا للاجئين على بعد 3 كيلومترات شمال قطاع غزة، وأظهرت الصور الدمار الذي أصاب الحي بشكل كامل بواسطة 6 قنابل أمريكية الصنع أُلقيت عليه بشكل مباشر، في الوقت الذي هدد فيه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي بشن هجوم بري آخر على حماس وبقية التنظيمات في قطاع غزة، مؤكدًا نيتهم على تحقيق النصر على حماس مهما طال القتال وبغض النظر عن صعوبته.