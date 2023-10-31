لحظة هروب قوة تابعة للاحتلال من استهداف الفصائل الفلسطينية في غزة (فيديو)

حاولت قوات الاحتلال التوغل إلى شارع صلاح الدين بقطاع غزة، ضمن الهجوم البري الذي تحاول تل أبيب تنفيذه على القطاع، وقامت بإطلاق أكثر من طلقة على السيارات في الشارع، لكن الفصائل الفلسطينية استطاعت التصدي لها، وأجبرتها على التراجع.

اشتباك الفصائل مع الدبابات

واشتبكت الفصائل الفلسطينية مع الدبابات الإسرائيلية، بعد أن حاولت التوغل داخل منطقة زراعية في غزة، لكن الاشتباكات العنيفة دفعت الدبابات الإسرائيلية للتراجع، في محاولة منها لفصل شمال غزة عن جنوبها، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أعلن أن مسلحين فلسطينيين اشتبكوا مع قوة إسرائيلية توغلت بالدبابات إلى شارع صلاح الدين في غزة ودفعوها إلى الانسحاب.

لا يوجد أي تقدم بري داخل الأحياء السكنية

وقال المكتب الإعلامي، بحسب «وفا»: «خلافًا لحديث الاحتلال، لا يوجد أي تقدم بري داخل الأحياء السكنية في قطاع غزة بشكل قاطع، وما جرى على شارع صلاح الدين هو توغل بضع دبابات لجيش الاحتلال وجرافة انطلاقا من المنطقة الزراعية المفتوحة بمنطقة جحر الديك، قامت هذه الآليات باستهداف سيارتين مدنيتين على شارع صلاح الدين، وإحداث تجريف في الشارع، قبل أن تجبرها المقاومة على التراجع».

يذكر أن شارع صلاح الدين يمتد من رفح جنوبًا وحتى معبر إيريز شمالًا وهو واحد من أبرز شارعين في غزة إلى جانب شارع الرشيد على ساحل البحر المتوسط.