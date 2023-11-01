«إرشاد زراعي» الإسكندرية يوضح طريقة ومواعيد تقليم محصول العنب

قالت المهندسة تريزة سعد عطا الله، مدير الإدارة العامة للإرشاد بمديرية الزراعة بالإسكندرية، إن عملية التقليم الشتوي لمزارع العنب تعتبر من أهم العمليات الزراعية التى تحدد المحصول وتجرى هذه العملية في منتصف شهر يناير وحتى منتصف شهر فبراير حتى ما قبل تفتيح العيون بـ20 يوما، والهدف من عملية التقليم الشتوى هو ترك عدد من العيون على الأفرع الثمرية «الطراحات» يتناسب مع قوة الكرمة حتى يمكن الحصول على محصول جيد ذو صفات تسويقية ممتازة لذلك فمن الضرورى أن يجرى بكفاءة عالية بواسطة عمال مدربين.

كيفية العناية بالعنب

وأوضحت المهندسة تريزة، لـ«الوطن»، أنه يفضل رش كاسرات السكون في الأصناف الأبدرية بمادة «الزوديف أو دومركس» بتركيز 6% قبل التقليم بـ15 يوما، ويفضل كثير من المزارعين إزالة القلف الجاف من جذع الكرمات أثناء الشتاء، حيث تختفي فطريات البياض الدقيقى والبياض الزغبى وكذلك حشرات البق الدقيقى بأسفله ثم تدهن الأجزاء المنزوعة القلف بعجينة بوردو أو الرش بمحلول بوردو والزيوت التشوية والتي يفضل أن تكون ذات قوام خفيف يقرب من محلول الرش.

التقليم الصيفي

وأشارت إلى أن التقليم الصيفي يجب أن يجرى في أضيق الحدود حيث يقتصر أساسا على إزالة القمم النامية للأفراخ «التطويش» عندما يتعدى طولها متر لتوفير الفرصة والظروف المناسبة لتكوين فرخ ناضج متوسط السمك، وهناك حالات يشتمل فيها التقليم الصيفي على إزالة بعض الأفرخ المتداخلة من أجل السماح لضوء الشمس أن يتخلل قلب الكرمة للمساعدة على تكوين العناقيد، والتوريق حسب مراحل نمو القطوف على 3 مرات حسب المرحلة وهي عملية مهمة جدا من حيت تخفيف الإصابة بالأعفان والآفات.