خالد الجندي: الأنبياء مروا بفتن نفسية (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الإيمان لا يتنافى مع وجود أمراض نفسية لدى الشخص المؤمن، لافتا إلى أن بعض الأنبياء أصيبوا بفتن نفسية.

«الجندي»: نبي الله يعقوب عيناه ابيضت من الحزن

وأضاف «الجندي»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، والمُذاع على شاشة قناة «dmc»، اليوم الثلاثاء، أن بعض الأنبياء ابيضت أعينهم من الحزن، وهو سيدنا يعقوب عليه السلام، وهذا الحزن الشديد يشير إلى فتن نفسية شديدة، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: «تَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ».

حزن الأنبياء في بعض المواقف

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: «بعض الأنبياء ظهر عليهم الحزن والبعض ظهر عليهم الغضب، وهو سيدنا موسى لما شاف قومه بيعبدوا العجل، فكسر الألواح من شدة الغضب، لما تلقى سيدنا النبي ربنا يقوله أنت هتموت نفسك من الحزن»، مستشهدا بالآية القرآنية: «أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا ۖ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ۖ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ».