حماة الوطن يدين اعتداء قوات الاحتلال على مخيم جباليا.. ويحذر من الصمت الدولي

أدان حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، استمرار انتهاكات الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني، وآخرها مخيم جباليا، الذي شهد سقوط مئات الشهداء والجرحى إثر قصف الاحتلال له في مشاهد أثارت مشاعر كل أحرار العالم.

سلطات الاحتلال تتجاهل دعوات وقف العدوان

وقال الحزب إن سلطات الاحتلال لا زالت تتجاهل المناشدات والدعوات بوقف العدوان، وتسعى لارتكاب مزيد من المجازر في حق المدنيين الفلسطينين.

وحذر حماة الوطن، من حالة الصمت الدولي أمام هذه الجرائم في حق الإنسانية، والتي قد تؤدي لمزيد من الاعتداءات الإسرائيلية، بما يؤجج وتيرة العنف والصراع في المنطقة.

حماة الوطن يدعو إلى سرعة التدخل لإنقاذ الفلسطينيين

ودعا الحزب كافة القوى الفاعلة عالميا بسرعة التدخل لإنقاذ الفلسطينيين من بطش الآلة العسكرية الإسرائيلية، وإلزام دولة الاحتلال بوقف العدوان والاعتراف بحق الشعب في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.