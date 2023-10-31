نجوم الفن يدينون قصف جباليا.. «هنيدي»: «وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون»

أدان عدد من الفنانين جريمة قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جباليا في قطاع غزة، الذي أسفر عن استشهاد وإصابة 400 فلسطيني.

ونشر الفنان محمد هنيدي، صورة لعدد من الشهداء الذين سقطوا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جباليا، عبر حسابه على «إكس»، معلقا: «وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ».

محمد عساف بعد قصف جباليا: «يا الله انقطع الرجاء إلا منك»

وعلق الفنان محمد عساف، عبر حسابه على منصة «إكس»: «يا رب.. يا الله انقطع الرجاء إلا منك».

يا رب .. يا الله

إنقطع الرجاء إلا منك #Gaza_Genocide #مجزره_جباليا — محمد عساف (@MohammedAssaf89) October 31, 2023

وأدانت مصر بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، الاستهداف الإسرائيلي اللا إنساني الذي طال مربعا سكنيا بمخيم جباليا، مما أسفر عن سقوط ما يزيد على 400 مدني ما بين شهيد وجريح، وفقاً للتقديرات الأولية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، ووصلت أعداد الشهداء إلى 8610 شهداء، بينما تجاوز المصابون أكثر من 23 ألف جريح، وسط توقعات بزيادة الأعداد بسبب عنف عدوان الاحتلال الإسرائيلي وقصفه المتواصل على المدنيين في غزة.