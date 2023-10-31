«تعليم الجيزة» توجه بتشكيل لجنة لحصر الكثافات الطلابية بأكتوبر

عقد مجلس أمناء أكتوبر الجديد، اجتماعا؛ بحضور أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة وأسامة نوح مدير عام إدارة حدائق أكتوبر التعليمية، والمهندس تامر الطويل بهيئة الأبنية التعليمية؛ لمناقشة الكثافات في منطقة أكتوبر التي توجد بها مدرستان للتعليم الأساسي.

إنشاء مدارس جديدة تستوعب الكثافات المتزايدة

وأكد سلومة على أعضاء المجلس بضرورة إنشاء مدارس جديدة تستوعب الكثافات المتزايدة لخدمة أبنائنا الطلاب، وأمر بتحويل مدرسة ابني بيتك إلى مدرسة تعليم أساسي، فضلا عن تشكيل لجنة لحصر الكثافات بالمنطقة التي تخص نطاق أكتوبر الجديدة وبالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة.

وفي نهاية الاجتماع، تقدم المجلس بكل الشكر لوكيل الوزارة على التعاون وإزالة جميع العقبات والصعوبات التي تواجه المدارس.