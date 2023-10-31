«رياضة الدقهلية» تعلن نتيجة تصفيات دور الـ16 من دوري الشوارع

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، إقامة فعاليات تصفيات دور الستة عشر لدوري الأندية الصغيرة والساحات الشعبية في كرة القدم الخماسية، وإقامة مباراة بين فريق مركز شباب طنيخ وشباب كفر بساط، بمركز التنمية الشبابية باستاد المنصورة الرياضي، وجاءت الفعاليات، بحضور الدكتور أيمن ربيع وكيل مديرية لشؤون الرياضة بالدقهلية.

دورى الأندية الصغيرة والساحات الشعبية

واوضحت المديرية في بيان لها، أنّ دوري الأندية الصغيرة والساحات الشعبية، نظمته وزارة الشباب والرياضة، متمثلة في الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية «الإدارة العامة للقاعدة الشعبية»، تحت شعار «دوري الشوارع»، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية «الإدارة العامة للرياضة».

وأضافت المديرية أنّ مباراة اليوم، جرت ضمن تصفيات دور الستة عشر لدوري الأندية الصغيرة والساحات الشعبية بالدقهلية، بين فريقي مركز شباب طنيخ، وفريق مركز شباب كفر بساط، واتسمت المباراة بالندية بين الفريقين والهجمات المرتدة، وأسفرت في النهاية عن فوز فريق مركز شباب كفر بساط، بضربات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/4 على فريق مركز شباب طنيخ، وبذلك يصعد فريق مركز شباب كفر بساط إلى دور الثمانية.

وأكد الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشؤون الرياضة، أنّ دوري الأندية الصغيرة والساحات الشعبية، يهدف إلى توسيع قاعدة ممارسة الرياضة، وحث المجتمع على ممارسة الرياضة، ويأتي ذلك ضمن سياسة وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لنشر الرياضة داخل المجتمع وجعلها أسلوب حياة، وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتشجيع المواطنين على ممارسة والرياضة.