صعود 4 فرق لدور الثمانية في دوري مراكز الشباب بكفر الشيخ

انتهت مباريات المجموعة الثانية ضمن منافسات الدور الثاني من دوري مراكز الشباب بكفر الشيخ، اليوم الاثنين، والتي أسفرت عن فوز المنشأة الكبرى على ميت الديبة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وتعادل شباس الشهداء وشباس الملح، وفوز لاصيفر على شباس عمير بهدفين نظيفين، في تمام الساعة الثالثة مساء.

صعود 4 فرق

وأعلن الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، أن مباريات اليوم للمجموعة الثانية أكدت صعود فريقي المنشأة الكبرى أول المجموعة وشباس الشهداء ثاني المجموعة لدور الثمانية، وأيضا تأكد صعود فريق محلة دياي أول المجموعة الأولى، وسنهور المدينة ثاني المجموعة الأولى إلى دور الثمانية، ومن المنتظر أن تحسم مباريات الغد وبعد الغد أول وثاني المجموعتين الثالثة والرابعة لتنتهي منافسات الدور الثاني وتكتمل ملامح دور الثمانية.

منافسات المجموعة الثالثة غدا

وأشار وكيل شباب كفر الشيخ إلى أنه غدا الثلاثاء يشهد مباريات بين فرق المجموعة الثالثة ضمن منافسات دوري مراكز الشباب ليتحدد الفريقين الصاعدين من المجموعة، وذلك بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير المشروعات، ومصطفى الخطيب، منسق الدوري بالمديرية.