الجنيه المصري كان عملة التداول في فلسطين.. لكن لماذا ومتى تم استبداله؟

تغيَّرت العملات المتداولة في فلسطين المحتلة عدة مرات، فمرة يستخدمون الجنيه المصري ومرة أخرى يستخدمون عملة موحدة مع الأردن ومرات أخرى يتم استخدام أكثر من عملة منها الشيكل الإسرائيلي والدولار وغيره من العملات، وهو الأمر الذي استقر عليه، ولكن كيف تغيرت العملات في فلسطين على مدار أكثر من 100 عام.

استخدام الجنيه المصري كعملة رسمية في فلسطين

بحسب مركز المعلومات الوطني الفلسطيني ظل الجنيه المصري العملة المتداولة في فلسطين التاريخية وإمارة شرق الأردن في عهد الدولة العثمانية مطلع القرن الماضي وحتى بعد دخول الجيش البريطاني لفلسطين ظل التداول الجنيه المصري حتى صدر قرار السلطات البريطانية في 1 نوفمبر 1927 عن طريق «مجلس النقد الفلسطيني» الذي كان تحت حكم بريطانيا بصدور الجنيه الفلسطيني والذي بقي متداولًا في فلسطين والأردن حتى عام 1950، ليتوقف من هذا الوقت استخدام الجنيه المصري كعملة رسمية في فلسطين المحتلة.

ظهور الجنيه الفلسطيني مكتوب عليه بـ 3 لغات

وهذا الجنيه الفلسطيني شمل كتابات بـ 3 لغات هي العربية والإنجليزية والعبرية وكان مكتوبا عليه بالعربية «جنيه فلسطيني» وبالإنجليزية «بالستاين باوند»، وبالعبرية «فونت بالستيناي» ولكن كان شائعا استخدامه باسم «الليرة» وفي هذا الوقت كان الجنيه الفلسطيني يساوي قيمة الجنيه الإستراليني بالضبط.

نهاية الجنيه الفلسطيني

مع نهاية فترة الانتداب البريطاني في 15 مايو 1948، تم حل مجلس فلسطين للنقد ووقف إصدار الجنيه الفلسطيني، ولكن استمر العمل به في الضفة الغربية ومملكة شرق الأردن التي سيتغير اسمها فيما بعدها لتصبح المملكة الأردنية الهاشمية وستصدر الدينار الأردني، وعندها ستتوقف الأردن وكذلك فلسطين عن استخدام الجنيه الفلسطيني، حيث سيتم استخدام الجنيه المصري مرة أخرى في قطاع غزة ولكن سيظل الجنيه الفلسطيني مستخدما في إسرائيل حتى عام 1952، ولأن المؤسسة التي تصدر الأوراق المالية كانت إنجليزية تحمل اسم «إنجلترا فلسطين» فقد عملت على إنشاء بنك إسرائيل المركزي ليصدر لأول مرة الجنيه الإسرائيلي بدلا من الجنيه الفلسطيني، إلى أن صدر الشيكل الإسرائيلي لأول مرة عام 1980.

تطور العملة في فلسطين على مدار أكثر من قرن

استخدمت فلسطين الليرة العثمانية قبل الحرب العالمية الأولى، ثم الجنيه المصري بين عامي 1918- 1926 ثم الجنيه الفلسطيني بين عامي 1927- 1952 ثم الجنيه الإسرائيلي (الليرة الإسرائيلية) 1952- 1980 ثم الشيكل القديم 1980- 1985، وأخيرا يتم استخدام الشيكل الجديد والدولار الأمريكي والدينار الأردني منذ عام 1985 حتى الآن.