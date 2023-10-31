بموسيقى «الراب».. «رحاب» تهتف: «فلسطين تنادينا»

انتهت المطربة رحاب سليم من إنتاج وتسجيل أغنية جديدة دعماً لفلسطين فى محنتها، وللتنديد بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة، وستكون الأغنية بطريقة الراب، وهو نوع جديد من الأغانى التى تدعم القضية الفلسطينية.

«فلسطين تنادينا» هو اسم الأغنية الذى استقرت عليه المطربة رحاب سليم، مؤكدة، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوقت الحالى هو الأهم فى عمر القضية الفلسطينية، ويجب التكاتف والإعلان عن دعم أشقائنا الفلسطينيين، لأن المواقف هى التى تعيش وتبقى للأبد: «لازم فى الوقت ده نقف مع فلسطين، ونأكد على دورنا كمصريين».

وأضافت «رحاب» أنها ستقدم ما تستطيع تقديمه خلال الوقت الراهن، وتتمنى توصيل صوت ومطالب القضية الفلسطينية من خلال أغانى الراب، مضيفة أن الأغنية ستعلن خلال الأيام المقبلة عبر «يوتيوب»، وعديد من منصات الأغانى فى العالم.

وستعبّر كلمات الأغنية عما سطّره الفلسطينيون من ملحمة أمام قوات الاحتلال الإسرائيلى، وتُبرز الشهداء من الأطفال والنساء، باعتبارهم أكثر المستهدفين فى قطاع غزة منذ بدء القصف، وأيضاً ما سطّره الصحفيون من تضحيات بتعريض حياتهم للخطر، ونشر مشاهد وانتهاكات قوات الاحتلال فى قطاع غزة.

وحققت أشهر أغانى المطربة رحاب سليم «وردة حياتى» أكثر من 4 ملايين و800 ألف مشاهدة على موقع «يوتيوب».