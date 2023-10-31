المجمعات الاستهلاكية تعلن أسعار 15 صنفا من زيت الطعام.. تخفيضات كبيرة

نظرا لتوافر أنواع كثيرة ومتنوعة من زيت الطعام في الأسواق، حرصت المجمعات الاستهلاكية على ضخ أنواع مختلفة من أنواع زيوت الطعام، بحيث يتوافر كل ما يبحث عنه المستهلكون وبأسعار مناسبة، وفقا لمبادرة الحكومة المصرية لتخفيض الأسعار.

تخفيضات على 15 نوع من الزيوت في المجمعات الاستهلاكية

وحرصت وزارة التموين على عرض نحو 15 نوعًا من زيت الطعام بمختلف أحجامها، في المجمعات الاستهلاكية المنتشرة فى جميع أنحاء مصر، ووفقًا للتخفيضات المعلنة بعد مبادرة الحكومة المصرية، فإن الأسعار كالتالي:

- زيت طعام خليط هدية 700 مل بـ34 جنيها بدلا 42 جنيها.

- زيت طعام خليط قلية 700 مل بـ34 جنيها بدلا 42 جنيها.

- زيت طعام خليط الممتاز 700 مل بـ34 جنيها بدلا من 42 جنيها.

- زيت طعام خليط هدية 1 لتر بـ46 جنيها بدلاً من56 جنيها.

- زيت طعام خليط قلية 1 لتر بـ46 جنيها بدلاً من 56 جنيها.

- زيت طعام خليط الممتاز 1 لتر بـ46 جنيها بدلاً من 56 جنيها.

- زيت سندباد 1 لتر بـ 42 جنيها بدلاً من 52.5 جنيه.

- زيت غالية 1 لتر بـ38.5 بدلاً من 48 جنيها.

- زيت مرجانة 900 مل 39.25 جنيه بدلاً من سعر 49 جنيها.

- زيت مرجانة 800 مل بـ32 جنيهاً بدلاً من سعر 40 جنيها.

- زيت غالية 700 مل بـ32 جنيهاً بدلاً من سعر 40 جنيها.

- زيت خليط حلوة 700 مل بـ 34 جنيها بدلاً من سعر 41 جنيها.

- زيت خليط حلوة 1 لتر بـ46 جنيها بدلا من سعر 53.5 جنيه.

- زيت خليط هنادي 700 مل بـ34 جنيها بدلاً من 41 جنيها.

- زيت خليط هنادي زيت 1 لتر بـ46 جنيها بدلاً من 53.5 جنيه.