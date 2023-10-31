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«المستقلين الجدد»: زيارة رئيس الوزراء لسيناء تؤكد ثوابت الدولة المصرية

كتب:

عمرو صالح
09:58 م | الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
حزب المستقلين الجدد

حزب المستقلين الجدد

 أكد حزب المستقلين الجدد أن زيارة رئيس الوزراء لسيناء كشفت عن ثوابت الدولة المصرية تجاه سيناء باعتبارها أمن قومي ولا تراجع عنه.

بيان حزب المستقلين الجدد

وأضاف الحزب في بيان له أن ما تم عرضه من رؤية الدولة للتنمية في سيناء وحجم الإنفاق سابقا ولا حقا يؤكد على الإيمان المطلق أن إعمار وتنمية سيناء جزء هام للتنمية المستدامة للدولة المصرية ككل.

القضية الفلسطينية

ويرى الحزب أن تأكيد رئيس الوزراء على رفض تصفية القضية الفلسطينية  على حساب الحوار أمر مرفوض جنبا إلى جنب للرفض المطلق للتهجير القسري لأهل غزه.

ويشدد الحزب على أن رئيس الوزراء من خلال مؤتمره بان هناك توجه من الرئيس السيسي بالوقوف والمساعدة وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لمساعدة الإخوة الأشقاء في غزه في كل الاحتياجات الملحة كمساعدات إنسانية أو طبية.

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